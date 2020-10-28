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Korkunç kaza! Görür görmez yanına koştular

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2020 10:40 | Son Güncelleme

Bursa'da arkadaşlarıyla oyun oynayan bir çocuğa sokağa dönen bir otomobil çarptı. Saniye saniye kameralara yansıyan kaza sonrası çocuğun annesinin koşarak yanına gittiği görüldü.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak arasında arkadaşlarıyla oyun oynayan 6 yaşındaki çocuk sokağa dönüş yapmak isteyen 16 SZV 29 plakalı aracın altında kaldı. Kazayı gören acılı anne ise koşarak oğlunun yanına gitti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çocuğun ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken 112 sağlık ekiplerine ait ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokak arasında oyun oynayan çocuklardan biri sokağa dönüş yapan aracın çarpması sonucu yaralandı. Araç sahibi ve çevredeki vatandaşlar yaralı çocuğun yardımına koştu.

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İHA

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