Korkunç kaza! Hafriyat kamyonunun döktüğü çakılın altında ezildi

Olayı gören Karaca'nın mesai arkadaşları müdahale ederek Karaca’yı çakıl taşı yığınının altından çıkardı.

Talihsiz işçi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.