Korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 19.00 sıralarında Adıyaman-Malatya karayolunda Çelikhan ilçesine bağlı Subatan geçidi mevkiinde meydana geldi.

Burak Timuçin idaresindeki otomobil, A.D. idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nuray Doğan ve Zeynep Bakırcı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 5 kişi ise Malatya’daki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücü Burak Timuçin de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastanedeki diğer yaralıların da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)





