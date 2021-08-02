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  4. Korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

02.08.2021 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya-Adıyaman karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 19.00 sıralarında Adıyaman-Malatya karayolunda Çelikhan ilçesine bağlı Subatan geçidi mevkiinde meydana geldi.

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Burak Timuçin idaresindeki otomobil, A.D. idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nuray Doğan ve Zeynep Bakırcı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 5 kişi ise Malatya’daki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücü Burak Timuçin de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastanedeki diğer yaralıların da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adıyaman Malatya
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