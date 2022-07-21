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Korkunç kaza! Kamyon kağıt gibi ezildi: 3 kişi hayatını kaybetti

21.07.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Develi ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon şarampole uçtu. Feci kazada; 1 kişi olay yerinde, 2 kişi ise hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaydedilen görüntülerde kamyonun adeta kağıt gibi ezildiği görüldü.

Korkunç kaza! Kamyon kağıt gibi ezildi: 3 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Erciyes-Develi Yolu 5. Kilometresinde meydana gelen kazada, Mustafa Arıktaş yönetimindeki saman yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Feci kazada kamyonet kağıt gibi ezilirken, kamyonun kasasında bulunan samanlar da etrafa saçıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, kamyonette sıkışan yaralılarda itfaiyenin yardımı ile çıkarıldı.

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1 KİŞİ OLAY YERİNDE, 2 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada kamyonet sürücüsü Mustafa Arıktaş olay yerine yaşamını yitirirken, ağır yaralı olarak çıkarılan Mehmet Tavşan ve İbrahim Arıktaş ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Yaralı 2 kişi de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Jandarma ekipleri de inceleme yaptı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kayseri
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