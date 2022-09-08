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  4. Korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil hafriyat kamyonuna çarptı, alev topuna döndü

Korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil hafriyat kamyonuna çarptı, alev topuna döndü

08.09.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Midyat ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu hafriyat kamyonuna çarpıp, alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza kameraya yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Midyat ilçesi kırsal Yolbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada, otomobil alev aldı. Mahallelinin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan 2 yaralı, Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi. Otomobildeki yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mardin Midyat kaza
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