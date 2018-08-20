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Korkunç kaza! Köprüden aşağı uçtu

İLGİNÇ HABERLER  | 20.08.2018 12:29 | Son Güncelleme

Pakistan'da gerçekleşen korkunç kazada. hatalı sollama yapan motosikletli, başka bir motosikletliyle çarpıştı.

Pakistan'da inanılmaz bir kaza gerçekleşti. Hatalı sollama yapan motosikletli, önüne geçmeye çalıştığı başka bir motosikletliyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen araçtan savrulan sürücü köprüden aşağı uçtu. Metrelerce yükseklikten yere çakılan talihsiz adam hayatını kaybederken, korkunç kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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Pakistan Kaza

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