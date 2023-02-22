Korkunç kaza! Motosiklet, otomobil ile çarpıştı... O anlar kamerada

Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı üzerinde seyir halinde olan E.Y. idaresindeki motosiklet, otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.Y. ve yolcu D.D. savrularak yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"MOTOSİKLET ONU FARK ETMEDİ"

Kazayı gören esnaf Şefik Alpaslan, "Araç normal yolunda gidiyordu. Karşı yönden gelen motosiklet onu fark etmedi, kafadan hafif bir vurmayla dengesi bozuldu" dedi. (İHA)

