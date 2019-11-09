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Korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü köprüden aşağıya uçtu

DÜNYA HABERLERİ  | 09.11.2019 10:22 | Son Güncelleme

Rusya’da motosiklet sürücüsü motoruyla köprü üstünden geçerken virajı alamayarak aşağıya uçtu.Rusya’nın başkenti Moskova’da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi.

Korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü köprüden aşağıya uçtu

Motoruyla trafikte ilerleyen sürücü hızlı bir şekilde otoyolun üstündeki köprüye doğru yol aldı. Köprü yokuşunu aynı hızla çıkan sürücü tam köprünün üstüne çıktığında virajı alamadı.

Ani manevra yapamayan sürücü köprünün kenarına çarptı.

KÖPRÜDEN UÇTU

Motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle motorun üstünden fırlayarak köprüden aşağıya uçtu. Motosiklet ise köprüde kaldı. Köprüden aşağıya fırlayan sürücü otoyolun ortasına düşerek feci şekilde can verdi.

Yaşanan olayla ilgili Moskova bölge savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken sürücünün cesedi morga götürüldü.

Köprüden aşağıya uçan motosiklet sürücüsü öldü

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Motosiklet Kaza

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