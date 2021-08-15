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  4. Korkunç kaza! Otomobil ağacı koparıp takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Korkunç kaza! Otomobil ağacı koparıp takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

15.08.2021 02:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağacı koparıp takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! Otomobil ağacı koparıp takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Çumra’dan Konya istikametine seyir halinde olan Ahmet E., idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

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AĞACI KOPARTTI, TAKLA ATTI

Otomobil, önce refüjdeki ağacı koparttı daha sonra takla atarak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ve polis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde araç sürücüsü Ahmet E. ve araçta bulunan henüz ismi belirlenemeyen bir kişi yaralı olarak kurtulurken araçtaki Emre Tapur’un (23) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaza yerinde polis ekiplerinin incelemelerinin ardından hayatını kaybeden Emre Tapur’un cansız bedeni de Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Araçta bulunan bir köpek ise kazada telef oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya
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