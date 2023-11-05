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  4. Korkunç kaza: Otomobil kağıt gibi yırtıldı! Sürücü hayatını kaybetti

Korkunç kaza: Otomobil kağıt gibi yırtıldı! Sürücü hayatını kaybetti

05.11.2023 14:16 | Son Güncelleme:
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Mersin'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kaldırıma, ardından bilgilendirme levhasının direğine çarpan otomobil kağıt gibi yırtılarak ortadan ikiye ayrıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Korkunç kaza: Otomobil kağıt gibi yırtıldı! Sürücü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı merkez Akdeniz ilçesi Özgürlük Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, A.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kaldırıma, ardından orta refüjdeki bilgilendirme levhasının direğine çarptı. Kazada, adeta kağıt gibi yırtılarak ortadan ikiye ayrılan otomobildeki sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücü, kaldırıldığı Toros Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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YİNE GECE SAATLERİ, YİNE KAZA

Öte yandan yine gece saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesi 34. Cadde üzerinde, henüz kimliği öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, seyir halindeyken orta refüje çarpıp ters döndü.

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Bir kişinin yaralandığı kaza sonrası ters dönen araç, çevredeki vatandaşların yardımı ile düzeltildi. (İHA)

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Mersin kaza

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