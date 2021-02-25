HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Korkunç kaza! Otomobilin çarptığı motosikletlinin bacağı koptu

Korkunç kaza! Otomobilin çarptığı motosikletlinin bacağı koptu

25.02.2021 23:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Korkunç kaza! Otomobilin çarptığı motosikletlinin bacağı koptu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü İbrahim Mamak, ağır yaralandı. Bacağı kopan Mamak, ameliyata alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Gebze İstasyon Mahallesi Feribot kavşağında meydana geldi. Sami G. yönetimindeki 41 AGR 348 plakalı otomobil, İbrahim Mamak’ın kullandığı 41 KJ 4455 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Mamak'ın bacağı koptu.

dfb80d8c3ab3986e1b2b1fbf877e4d4a

Mamak’a ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sol bacağının kopmasıyla acı içerisinde kıvranan İbrahim Mamak, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Otomobil sürücüsü Sami G. ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Semiha Peker'in katil zanlısı yakalandı, 'Pişman değilim' dediSemiha Peker'in katil zanlısı yakalandı, 'Pişman değilim' dedi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Soner Sarıkabadayı'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Soner Sarıkabadayı'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım!
Sağlık ekibinin geçici şoförü, 'uyuşturucu ticareti'nden tutuklandıSağlık ekibinin geçici şoförü, 'uyuşturucu ticareti'nden tutuklandı
Amenerrasulü ayetinin faziletiAmenerrasulü ayetinin fazileti
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

İbo Show'un konukları belli oldu!

İbo Show'un konukları belli oldu!

Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor

Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Masumiyet'in Hande'si oldu! Cesur pozlarıyla gündemde

Masumiyet'in Hande'si oldu! Cesur pozlarıyla gündemde

Mahkemeden herkesi ilgilendiren flaş maske kararı

Mahkemeden herkesi ilgilendiren flaş maske kararı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Diğer Haberler

60 yaşındaki çiftçinin kahreden sonu! Traktörün altında can verdi

60 yaşındaki çiftçinin kahreden sonu!

Sağlık ekibinin geçici şoförü, 'uyuşturucu ticareti'nden tutuklandı

Sağlık ekibinin geçici şoförü, 'uyuşturucu ticareti'nden tutuklandı

Semiha Peker'in katil zanlısı yakalandı, 'Pişman değilim' dedi

Semiha Peker'in katil zanlısı yakalandı, 'Pişman değilim' dedi

Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor

Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor

'Çevrimiçi derste gürültü yaptın' diyerek, öğretmen ile ailesine muştayla saldırdılar

'Çevrimiçi derste gürültü yaptın' diyerek, öğretmen ile ailesine muştayla saldırdılar

Otomobille köpeğin üstünden geçip, konteynere attılar

Sokak köpeğine kan donduran işkence!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.