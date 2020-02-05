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Korkunç kaza! 'Soyunuyorum soyunuyorum bitmiyor'

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2020 10:02 | Son Güncelleme

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde benzinle soba tutuşturmak isteyen iki çalışan bir anda meydana gelen parlama sonucu feci şekilde yandı. İki arkadaş korkunç kazanın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.

Edinilen bilgiye göre, Muhammed Özdemir (39) ve Oğuzhan Bahadır (50) evde oturdukları sırada havanın soğuk olmasından dolayı sobayı yakmak istedi. Sobaya atılan odunları tutuşturamayan arkadaşlar, çareyi benzin dökmekte buldu.

Benzin bir anda parlayınca...

Çakmakla sobayı yakmaya çalışırken benzinin birden parlayarak alev alması sonucu Muhammed Özdemir ve Oğuzhan Bahadır’ın kıyafetleri tutuştu. Özdemir ve Bahadır’ın kafa, boyun, göğüs, kol ve ellerinde ikinci dereceden yanıklar oluştu. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıları Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

YAŞADIKLARINI ESPRİYLE ANLATTILAR

YAŞADIKLARINI ESPRİYLE ANLATTILAR
Vücutlarının çeşitli yerlerinde oluşan yanıkları unutan iki arkadaş, “Soyunuyorum soyunuyorum bitmiyor. Allah bizi yaktı, bize ceza verdi. Ne yaptıysak kendi elimizle yaptık” diyerek birbirlerine espri yaptı.
Olay anını anlatan Muhammed Özdemir, “Sobada odun yakıyorduk. İçerisine benzin döktük, elbiselerimiz tutuştu. Elbiselerimi çıkartana kadar yandık yani, arkadaşım da yandı, ben de yandım. Başka bir şey yok. Biraz ince giyinmiştik, hemen tutuştu. Olan oldu. Bizi kimse yakmadı” diye konuştu.
Hastanede ilk tedavileri yapılan Özdemir ve Bahadır, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Özdemir ve Bahadır’ın tedavileri sürüyor. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Kaza Erzincan

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