Korkunç kaza! Sürücü fırladı, vücuduna demir korkuluk saplandı, araç asılı kaldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, demir korkuluklara çarparak uçurumda asılı kaldı. Araçtan fırlayan sürücü, vücuduna saplanan demir korkulukla hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜLER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden ilçe otogarına seyir halindeki Hikmet Beldek idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü araçtan fırladı ve vücuduna demir boru korkuluk saplandı.

BORUNUN BİR BÖLÜMÜ KESİLDİ

Olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası İtfaiye Grup Amirliği, 112 ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücünün vücuduna saplanan demir boruyu vücuduna yakın bir bölümden kesti. İtfaiye ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü vücuduna saplanan boru ile birlikte ambulans ekiplerine teslim etti.

ARAÇ ASILI KALDI

Ağır yaralanan sürücü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada aracın uçurumda asılı kalması dikkat çekti.

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