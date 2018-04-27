MAGAZİN

Korkunç kaza! Türk model hayatını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.04.2018 09:14 | Son Güncelleme

Almanya'nın Hamburg Kenti'nde yaşayan Eyalet Milletvekili Kazım Abacı'nın 30 yaşındaki model yeğeni Gülhan Abacı trafik kazasında hayatını kaybetti.

Korkunç kaza! Türk model hayatını kaybetti

Instagram'da sunduğu Make-Up ve makyaj modelleri ile ünlenen Gülhan Abacı, Salı akşamı Hamburg'a doğru küçük Smart aracı ile giderken kaza yaptı.

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O sırada 120 kilometrelik hız sınırı bulunan yolda 200 kilometre hızla giden beyaz bir BMW, Abacı'nın arabasına arkadan çarptı. Genç kızın aracı yaklaşık 300 metre sürüklendi.

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Arabada büyük hasar oluşurken Gülhan Abacı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Genç kadının arabasına çarpan sürücünün 2.2 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Kazadan sonra A 1 otobanı saatlerce kapalı kaldı.

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Alman basını kazaya geniş yer verdi.

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Alkollü sürücü hakkında, adam öldürmeye sebebiyet vermekten soruşturma başlatıldığı açıklandı.


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Anahtar Kelimeler:
Gülhan Abacı Kazım Abacı

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