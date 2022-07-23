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  4. Korkunç kazada 4 genç hayatını kaybetmişti! Kahreden gerçek ortaya çıktı: Yarın düğünü varmış

Korkunç kazada 4 genç hayatını kaybetmişti! Kahreden gerçek ortaya çıktı: Yarın düğünü varmış

23.07.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de seyir halindeki tıra arkadan otomobille çarpıp hayatını kaybeden 4 genç, toprağa verildi. Hayatını kaybeden gençlerden Ahmet Özmen’in bugün kınası, yarın ise düğünü olduğu öğrenildi.

Korkunç kazada 4 genç hayatını kaybetmişti! Kahreden gerçek ortaya çıktı: Yarın düğünü varmış

Edinilen bilgiye göre kaza, dün Mersin-Adana D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Serdar G. yönetimindeki tırın arkasından gelen otomobil, hızla tıra çarparak altına girdi. Otomobilde bulunan Ahmet Özmen, Diyar Özmen, Deniz Akbudak ve Mehmet Furkan Can ağır yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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3'Ü OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kullanılamaz hale gelen araçta sıkışan 4 genç, çevredekilerin ve ekiplerin çalışması sonucunda bulundukları yerden çıkarılabilirken, Ahmet Özmen, Diyar Özmen ve Deniz Akbudak olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Furkan Can ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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KAHREDEN DETAY

Bugün hayatlarını kaybeden gençler, Tarsus’un Sucular Mahallesi’nde bulunan mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildiler.

Kazada ölen Ahmet Özmen’in bugün kınası, yarın ise düğünü olduğu öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mersin
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