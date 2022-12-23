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  4. Korkunç kazada liseli Büşra hayatını kaybetmişti! Servis şoförü tutuklandı

Korkunç kazada liseli Büşra hayatını kaybetmişti! Servis şoförü tutuklandı

23.12.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç kaza Zonguldak'ta meydana gelmişti. Fikret B.'nin kullandığı servis aracı 100 metreden uçuruma yuvarlanmış, kazada 18 lise öğrencisi yaralanmış ve 15 yaşındaki Büşra Akın hayatını kaybetmişti. Sürücü Fikret B. hakkında tutuklama kararı verildi. Kararı duyunca baygınlık geçirip hastaneye kaldırılan Fikret B., tedavisinin ardından cezaevine gönderilecek.

Korkunç kazada liseli Büşra hayatını kaybetmişti! Servis şoförü tutuklandı

14 Aralık'ta Fikret B. idaresindeki midibüs Çatalağzı beldesinde 100 metreden uçuruma yuvarlanmış, kazada 18 öğrenci yaralanırken 15 yaşındaki Büşra Akın hayatını kaybetmişti.

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KARARI DUYUNCA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Kalp krizi geçirmesi nedeniyle kaldırıldığı hastanede stent takılan sürücü Fikret B. yoğun bakımdaki tedavisinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Sürücü Fikret B. hakkında sevk edildiği adli makamlarca "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan tutuklama kararı verildi. Kararı duygunca baygınlık geçiren sürücü, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fikret B.'nin buradaki tedavisinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi. (İHA)

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Zonguldak kaza

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