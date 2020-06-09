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Korkunç kazada ölen çiftle ilgili kahreden detay!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 13:27 | Son Güncelleme

Adana Ceyhan'da TIR'ın altına giren otomobilde yaşamını yitiren Çağrı (32) ve Gizem Cesur (29) çiftinin, aracı aynı gün, ilerleyen dönemde ev alabilmek için yatırım amaçlı satın aldıkları ortaya çıktı.

Korkunç kazada ölen çiftle ilgili kahreden detay!

Kaza, saat 03.00 sıralarında Ceyhan-Yumurtalık karayolunda meydana geldi. Yumurtalık ilçesinden Ceyhan yönüne giden Çağrı Cesur yönetimindeki otomobil, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu bağlantı kavşağından ana yola çıkan Rauf K. yönetimindeki TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kaza yerinde çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de araçta sıkışan çifti çıkartmak için çalışma başlattı. Yoğun uğraşlar sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın ardından TIR şoförü Rauf K. gözaltına alındı.

YATIRIM AMAÇLI ALMIŞLAR

Simay (6) ve Aras (3) adında iki çocukları olan Gizem ve Çağrı Cesur çiftinin kaza yaptıkları otomobili aynı günün sabah ileride ev alabilmek için yatırım amaçlı aldıkları ortaya çıktı.

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'KAZANIN YAŞANDIĞI YER BİR ÖLÜM DAİRESİ GİBİ'

Gizem ve Çağrı Cesur çiftinin aile dostu olan Mustafa Deniz, otomobiliyle aynı yolda ilerlerken kazayı görüp durduğunu ve sinir krizi geçirdiğini söyledi. Cesur ailesiyle sık sık görüştüklerini ve o gün tesadüfen bölgeden geçtiklerini kaydeden Deniz, "Geçerken selamlaştık. Sağımdan ilerledi ve gitti. Bir dakika geçmemişti ki bu kaza yaşandı. Kazanın yaşandığı yer bir ölüm dairesi gibi. Ne trafik ışığı var ne de stop lambası. Ayrıca TIR şoförü kontrolsüz bir şekilde yola çıkıyor. Bu insanlar kirada oturuyorlardı ve ev alabilmek için yatırım amaçlı araba aldılar. Akşam da canlarından oldular. Geride iki çocukları yetim ve öksüz kaldı. Bunun hesabını kim verebilir? Yetkililerden isteğimiz sorumlular cezasını çeksin ve o yola önlem alınsın. Bizim canımız gitti, başka canlar gitmesin” diye konuştu.

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Çiftin cenazelerinin Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemi ve korona testlerinin ardından yarın sabah yakınlarına teslim edileceği, Ceyhan Yeni Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.

Kaynak: DHA


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