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Korkunç kazada otomobil ikiye bölündü: 2 ağır yaralı

05.09.2021 02:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan bir otomobil kaza yaptı. Kazanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilde bulunan iki kişi ağır yaralandı. Kazanın; yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak isterken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana geldiği öğrenildi.

Korkunç kazada otomobil ikiye bölündü: 2 ağır yaralı

Kaza; Afyonkarahisar-Konya karayolu Çay Meslek Yüksek Okulu kavşağından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bu gece yarısı Afyonkarahisar’dan Çay istikametine seyir halinde bulunan otomobil, Meslek Yüksek Okulu kavşağına geldiği sırada yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki direğe çarptı.

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OTOMOBİLİN YARISI BİR YERE DİĞER YARISI İSE FARKLI BİR YERE SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin bir yarısı yolda kalırken diğer yarısı 5 metre uzağa savruldu. Kaza sonrası iki kişi ikiye bölünen araçtan şans eseri yaralı olarak kurtarılırken olay yerine gelen ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin polis soruşturma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Afyonkarahisar
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