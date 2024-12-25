Korkunç kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı! Kazakistan'a düşen yolcu uçağının içinden 'Kelime-i Şehadet' sesleri yükseldi

Sabah saatlerinde Bakü'den Rusya'ya bağlı Çeçen Cumhuriyeti'nin başkenti Grozni'ye iniş yapmak üzere kalkan yolcu uçağı Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düştü. Olaya ilişkin video kayıtları ortaya çıkarken bu sefer de düşen uçağın içindeki bir yolcunun telefonuna kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

"HER ŞEY YAHŞİ OLACAK"

Uçakta 67 yolcu 5 mürettabatın olduğu öğrenilen uçağın içinde çekilen bu görüntüler, olay anını adeta izleyenlere de yaşattı. J2-8243 sefer sayılı uçağın içinden paylaşılan görüntülerde yolcuların 'Kelime-i Şehadet' getirdiği ve çığlıkların yükseldiği duyuluyor. Hostesin ise yolculara "Herkes sakin olsun. Her şey yahşi olacak" şeklinde anons geçtiği yine aynı videonun içinde yer alıyor.

Panik anlarının kayıt altına alındığı bu görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Korku dolu anları paylaşan yolcunun ise durumu bilinmiyor.

NE OLMUŞTU?

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uçağın Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den Çeçenistan’ın başkenti Grozni’ye gittiği öğrenilmişti. Yetkililer düşen uçaktan kurtulan yolcuların olduğu belirtirken 25 kişinin yaralı kurtulduğu duyuruldu.

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı, uçakta 37 Azerbaycan, 16 Rusya, altı Kazakistan ve Kırgızistan vatandaşının bulunduğunu bildirdi.

Acil durum bakanlığı, hayatta kaldığı bilinen 25 kişiden 22'sinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.