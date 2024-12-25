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  4. Korkunç kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı! Kazakistan'a düşen yolcu uçağının içinden 'Kelime-i Şehadet' sesleri yükseldi

Korkunç kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı! Kazakistan'a düşen yolcu uçağının içinden 'Kelime-i Şehadet' sesleri yükseldi

25.12.2024 16:02
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.12.2024 16:02
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Kazakistan’daki korkunç uçak kazasına dair çarpıcı bir video ortaya çıktı! Sabah saatlerinde Bakü’den Grozni’ye giden yolcu uçağı, Aktau yakınlarında düştü. Uçakta bulunan bir yolcu, felaket anını kaydederek sosyal medyaya paylaştı. Videoda, yolcuların panik içinde Kelime-i Şehadet getirdiği ve çığlıklar attığı duyuluyor. Hostes ise "Herkes sakin olsun, her şey yahşi olacak" diyerek yolcuları sakinleştirmeye çalıştı.

Sabah saatlerinde Bakü'den Rusya'ya bağlı Çeçen Cumhuriyeti'nin başkenti Grozni'ye iniş yapmak üzere kalkan yolcu uçağı Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düştü. Olaya ilişkin video kayıtları ortaya çıkarken bu sefer de düşen uçağın içindeki bir yolcunun telefonuna kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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"HER ŞEY YAHŞİ OLACAK"

Uçakta 67 yolcu 5 mürettabatın olduğu öğrenilen uçağın içinde çekilen bu görüntüler, olay anını adeta izleyenlere de yaşattı. J2-8243 sefer sayılı uçağın içinden paylaşılan görüntülerde yolcuların 'Kelime-i Şehadet' getirdiği ve çığlıkların yükseldiği duyuluyor. Hostesin ise yolculara "Herkes sakin olsun. Her şey yahşi olacak" şeklinde anons geçtiği yine aynı videonun içinde yer alıyor.

Panik anlarının kayıt altına alındığı bu görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Korku dolu anları paylaşan yolcunun ise durumu bilinmiyor.

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NE OLMUŞTU?

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uçağın Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den Çeçenistan’ın başkenti Grozni’ye gittiği öğrenilmişti. Yetkililer düşen uçaktan kurtulan yolcuların olduğu belirtirken 25 kişinin yaralı kurtulduğu duyuruldu.

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Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı, uçakta 37 Azerbaycan, 16 Rusya, altı Kazakistan ve Kırgızistan vatandaşının bulunduğunu bildirdi.

Acil durum bakanlığı, hayatta kaldığı bilinen 25 kişiden 22'sinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bakü Kazakistan uçak
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