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Korkunç: Klozetten çıkan yılan çıktı!

İLGİNÇ HABERLER  | 19.08.2020 09:40 | Son Güncelleme

Teksas’ta klozetten başını çıkaran yılan videosu izleyenleri şok etti. Twitter’da paylaşılan korkunç video 2 milyonun üzerinde izlenerek viral oldu.

Korkunç: Klozetten çıkan yılan çıktı!

Video, WWL-TV adlı televizyon kanalının meteoroloji sunucusu Paytone Malone tarafından Twitter’da “Bunun hep mantıksız bir korku olduğunu düşünüyordum. Belli ki değilmiş. Teksas’taki arkadaşım bulmuş” notuyla paylaşıldı. 30 saniyelik videoda klozet deliğinden çıkan yılan görülüyor.

Videoya çok sayıda yorum geldi. Gelen yorumlardan bir tanesinde “Şu an tuvaletini yaparken Twitter’da gezinen kaç kişi var biliyor musun? Bunu tuvalette görsen, korkudan titrersin. Ben de o insanlardan biriyim” sözleri yer aldı.

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Başka bir kullanıcı ise “Houston’da yaşıyorum ve burada herkes kullanılmadığı zaman tuvalet kapağının kapalı olduğundan emin olur. Eğer kanalizasyon sisteminde bir çatlak varsa, o yolla geliyorlar. İnsanlar evlerine yılanın nasıl girdiğini hep merak eder, işte böyle giriyor” dedi.

New York’ta vahşi yaşam konusunda rehabilitasyon yapan Randolph T. Duncan Jr., The Sun’a yaptığı açıklamada, videodaki yılanın zehirli olmayan Teksas sıçan yılanı olduğunu söyledi. Duncan Jr. “Videodaki yılan, Teksas sıçan yılanına benziyor. Zehirli olmayan bu tür çoğunlukla Midwest’te bulunuyor” dedi.

Duncan “Videodaki yılan genç bir Teksas sıçan yılanı. Yetişkin olanların koyu, neredeyse kapkara bir rengi oluyor ve boyları da 106 cm ila 182 cm arasında oluyor. Eğer Teksas sıçan yılanını provoke ederseniz sizi ısırabilirler. Aktiv avcı olan bu yılanlar yiyecek aramak için maceraya atılırlar. Ana besinleri ise fare ve sıçan gibi kemirgenlerdir” dedi.

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