Korkunç! Koltuk altından üçüncü memesi çıktı!

65 yaşındaki Ferrel Johnson yıllardır sırt ağrısı çektiği gerekçesiyle göğüslerini küçültmeye karar verdi.

Bunun için bıçak altına yatmaya karar veren Johnson Mart 2017'de ameliyat oldu.

ÜÇÜNCÜ MEMENİN İÇİ YAĞ DOLU

Ancak operasyon felaketle sonuçlandı. Başarısız operasyon nedeniyle kadının sağ koltuk altında fazla yağ ve dokunun toplandığı bir başka tepecik oluştu.

İnsan içine çıkmaktan çekinen Johnson kısa kollu kıyafet giydiği zaman sürekli koltuk altını kontrol etmekten büyük rahatsızlık duyuyor.



