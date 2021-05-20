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Korkunç: Küresel felaket kaçınılmaz hale geldi!

20.05.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü, iklim değişikliği konusunda küresel doğal felaketin kaçınılmaz hale geldiği uyarısında bulundu.

Korkunç: Küresel felaket kaçınılmaz hale geldi!

Phys.org’da yayınlanan araştırmaya göre, uzmanlar 400'den fazla iklim senaryosunu inceledi. Bunlardan sadece 50’si, küresel hava sıcaklığındaki artışı 1.5 derecenin altında tutmaya izin veriyor. Bu durumun ekolojik çöküşe yol açacağı kaydedildi.

İncelenen senaryolar içinde sadece 20’si, küresel ısınmanın etkilerini yumuşatmak gerçekçi seçenekler sunuyor. Felaketi önleme yolları arasında, atmosferdeki karbon oranını azaltma ve geniş kapsamlı ağaç dikimi gösterildi. Bu tedbirlerin hayata geçirilmesinin zor olacağı, bu yüzden sıcaklık artışı riskinin çok yüksek olduğu uyarısı yapıldı.

Uzmanların görüşüne göre, tüm ülkeler Paris İklim Anlaşması’na uyarsa küresel ısınmanın etkileri hafifletilebilir. Ülkelerin elektrik tüketimini azaltması ve enerji endüstrisini dekarbonize etmesi gerekiyor. Toprak kullanımının, atmosferdeki fazla karbonu emecek şekilde organize edilmesi gerektiği belirtilirken bunun için kurutulan bataklıklara yeniden hayat verilmesi ve orman alanlarının artırılması gerektiği kaydedildi.

Hava emisyonlarını azaltmanın sadece teknik değil, politik olarak da zor olacağını itiraf eden bilim insanları, bunun için, yaşam tarzında emsali görülmemiş değişikliğe ve uluslararası işbirliğine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Uzmanlardan biri, “1.5 santigrat derece hedefine ulaşamayacağımızı düşünen herkesi anlıyorum” diye kaydetti.

Küresel ısınmayı kontrol altına almanın, yapılan çabalara değer olduğuna inandığını söyleyen bilim insanı, bunun güvenilir bir gelecek sağlama fırsatını vereceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
küresel ısınma

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