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  4. Korkunç manzarayı gören vatandaşlar ihbarda bulundu: Ekipler gelince gerçek ortaya çıktı

Korkunç manzarayı gören vatandaşlar ihbarda bulundu: Ekipler gelince gerçek ortaya çıktı

02.07.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolda telef olmuş inek gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, 1 kişinin cesediyle karşılaştı. İlk bulgulara göre şahsın, büyükbaş hayvan taşıyan bir kamyonetle uçurumdan yuvarlandığı tespit edildi.

Korkunç manzarayı gören vatandaşlar ihbarda bulundu: Ekipler gelince gerçek ortaya çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yolda inek ölüsü olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, uçurumdan yuvarlanmış bir araç ve telef olmuş 2 ineğin yanı sıra bir de erkek cesediyle karşılaştı. Şahsın ekipler gelmeden yaklaşık 1 saat önce hayatını kaybettiği belirlendi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yukarıışıklar Mahallesi’nde Yaylaalan yolu üzerinde yolda inek ölüsü olduğu ihbarı; sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, yoldan yaklaşık 100 metre aşağıda bir aracın yan yatmış olduğunu gördü. Araç ile yol arasında 3 adet büyükbaş hayvan olduğu, bu hayvanlardan ikisinin öldüğü ve hayvanlar ile yol arasında yüz üstü yatan bir erkek şahıs olduğu fark edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın yaklaşık 1 saat önce hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen şahsın 57 yaşındaki H.A. olduğu tespit edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay ile ilgili olarak Manavgat Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi. Gerekli incelemelerin yaptırılması için Olay Yeri İnceleme ve trafik ekipleri çağrıldı. İncelemelerin sürdüğü bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat
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