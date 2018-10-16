HABER

Korkunç! 'Namusumuzu kirlettin' deyip...

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 11:37 | Son Güncelleme

Türkiye'nin kanayan yarası töre cinayetlerine bir yenisi daha eklendi! Iğdır'da sözde 'aile meclisi' 'Namusumuzu kirlettin" dedi, ağabey C.E., kız kardeşini tüfekle başından vurarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan 12 kişiden 2 kişi tutuklandı

Korkunç! 'Namusumuzu kirlettin' deyip...

Olay, Iğdır merkez Aşağı Erhacı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Aşağı Erhacı köyünde C.E., isimli şahıs kız kardeşi F.Ş.’yi av tüfeğiyle başının sol arka kısmından vurdu. Ağır yaralanan F.Ş. olay yerinde hayatını kaybetti.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

"Töre saikiyle tasarlanarak kardeşe karşı kasten öldürme, azmettirme" olayıyla ilgili suça sürüklenen 2’si çocuk olmak üzere toplam 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 6’sı savcılıkta serbest, 4’ü mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

PARTNERBu insanlar ne yapıyor dersiniz! Öğrenince şok olacaksınızBu insanlar ne yapıyor dersiniz! Öğrenince şok olacaksınız
Can Dündar'a büyük şok! Erdoğan harekete geçtiCan Dündar'a büyük şok! Erdoğan harekete geçti
Evden kaçıp sokakta yaşayan 4 çocuk, ailelerine teslim edildiEvden kaçıp sokakta yaşayan 4 çocuk, ailelerine teslim edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Töre Cinayeti ığdır

En Çok Okunan Haberler

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne'de gece yarısı şoke eden görüntü! Okul bahçesinde çakmak gazı çekerek...

Edirne'de gece yarısı şoke eden görüntü! Okul bahçesinde çakmak gazı çekerek...

Göçerler dönüş yoluna geçti

Göçerler dönüş yoluna geçti

Sakarya'da ceza yiyen sürücüden şaşırtan yorum: Bilgi havadan geldi!

Sakarya'da ceza yiyen sürücüden şaşırtan yorum: Bilgi havadan geldi!

Can Dündar'a büyük şok! Erdoğan harekete geçti

Can Dündar'a büyük şok! Erdoğan harekete geçti

Gaziantep'te göz gözü görmüyor!

Gaziantep'te göz gözü görmüyor!

Son dakika! Kayseri'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Kayseri'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.