Korkunç! 'Namusumuzu kirlettin' deyip...

Olay, Iğdır merkez Aşağı Erhacı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Aşağı Erhacı köyünde C.E., isimli şahıs kız kardeşi F.Ş.’yi av tüfeğiyle başının sol arka kısmından vurdu. Ağır yaralanan F.Ş. olay yerinde hayatını kaybetti.
12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
"Töre saikiyle tasarlanarak kardeşe karşı kasten öldürme, azmettirme" olayıyla ilgili suça sürüklenen 2’si çocuk olmak üzere toplam 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 6’sı savcılıkta serbest, 4’ü mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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