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Korkunç olay! 14 aylık bebek pencereden düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 17:38 | Son Güncelleme

Sinop'ta 5 katlı apartmanın 1'inci katından düşerek yaralanan Iraklı çiftin bebekleri 14 aylık Mazın Alkurdi, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Korkunç olay! 14 aylık bebek pencereden düştü

Olay, saat 16.00 sıralarında Kefevi Mahallesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Irak uyruklu bebek Mazın Alkurdi, 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki evlerinde açık pencereden düştü. Beton zemine çakılarak ağır yaralanan çocuklarını gören aile, dışarı koştu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, durumunun ağır olması nedeniyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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sinop bebek apartman

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