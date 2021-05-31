Korkunç olay! 21 yaşındaki genç ağaca asılı halde ölü bulundu

Yaylakonak beldesinde yaşayan Ali E., 21 Mayıs'ta ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Yakınları ulaşamayınca kayıp başvurusu yaptığı Ali E.'nin bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri, belde ve çevresinde arama çalışması başlattı.

7 KM UZAKLIKTA BULUNDU

İz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalar sürerken, dün gece beldeye 7 kilometre uzaklıktaki kırsal alanda çobanlar ağaca asılı bir kişiyi görünce durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde asılı halde bulunan kişinin 9 gündür kayıp olarak aranan Ali E. olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Ali E.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA



