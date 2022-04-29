Korkunç olay! 24 yaşındaki Evrim Gökçe ağaca asılı halde ölü bulundu

Korkunç olay, Aydın Efeler'de meydana geldi. Ağaçta asılı bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı sonucu bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Cansız bedeni bulunan kişinin 24 yaşındaki Evrim Gökçe olduğu ortaya çıkarken arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay, Kemer Mahallesi’ndeki zeytinlik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytinlik alanda birinin asılı halde olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, ağaçta asılı halde bulunan kişinin 24 yaşındaki Evrim Gökçe olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Gencin olay yerine gelen arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

