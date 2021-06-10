Korkunç olay! 52 yaşındaki kadın AstraZeneca aşısı olduktan sonra hayatını kaybetti

Britanya-İsveç merkezli ilaç şirketi AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının yan etkileri aşıyı kullanan ülkelerde tartışılmaya devam ediyor.

Daha önce kan pıhtılaşması nedeniyle birçok kişinin ölümüne neden olduğu düşünülen aşı son olarak Avustalyalı bir kadının hayatını kaybetmesine neden oldu. Avustralya Terapötik Ürünler İdaresi'nin (TGA) yaptığı açıklamada da kadının aşıya bağlı trombositopeni sendromlu (TTS) dört tromboz vakasından biri olduğu bilgisi verildi. TTS, düşük kan trombosit sayısı ile ciddi kan pıhtılarını içeren bir durum.

''KAN PIHTISI OLUŞTU''

Yetkililer, kadının "ağır bir vaka" olduğunu ve beyinde bir kan pıhtısı oluşturduğunu söylerken 52 yaşındaki kadının ailesine üzgün olduklarını belirten bir açıklama yapıldı.

Avustralya'da AstraZeneca aşısına bağlı olarak dört vaka daha tespit edildi ve bu aşıyı olan kişiler de hayatını kaybetti.



