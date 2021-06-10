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Korkunç olay! 52 yaşındaki kadın AstraZeneca aşısı olduktan sonra hayatını kaybetti

10.06.2021 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki 52 yaşındaki bir kadın, AstraZeneca aşısı olduktan sonra hayatını kaybetti. Aşıdan sonra oluşan kan pıhtısı nedeniyle yaşama veda eden kadın için hastaneden de bir açıklama yapıldı. Açıklamada, aşıya bağlı trombositopeni sendromlu dört tromboz vakasından biri olduğu belirtildi.

Korkunç olay! 52 yaşındaki kadın AstraZeneca aşısı olduktan sonra hayatını kaybetti

Britanya-İsveç merkezli ilaç şirketi AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının yan etkileri aşıyı kullanan ülkelerde tartışılmaya devam ediyor.

Daha önce kan pıhtılaşması nedeniyle birçok kişinin ölümüne neden olduğu düşünülen aşı son olarak Avustalyalı bir kadının hayatını kaybetmesine neden oldu. Avustralya Terapötik Ürünler İdaresi'nin (TGA) yaptığı açıklamada da kadının aşıya bağlı trombositopeni sendromlu (TTS) dört tromboz vakasından biri olduğu bilgisi verildi. TTS, düşük kan trombosit sayısı ile ciddi kan pıhtılarını içeren bir durum.

''KAN PIHTISI OLUŞTU''

Yetkililer, kadının "ağır bir vaka" olduğunu ve beyinde bir kan pıhtısı oluşturduğunu söylerken 52 yaşındaki kadının ailesine üzgün olduklarını belirten bir açıklama yapıldı.

Avustralya'da AstraZeneca aşısına bağlı olarak dört vaka daha tespit edildi ve bu aşıyı olan kişiler de hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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