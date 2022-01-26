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Korkunç olay! Afyonkarahisar'da bir kadın, boğazı kesilerek öldürüldü

26.01.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da 58 yaşındaki Hacer Evlice adındaki kadın, hırsızlar tarafından boğazı kesilmiş halde bulundu. Kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, cesedinin evden çıkarıldığı sırada gelini Çiğdem Evlice fenalık geçirdi. Polisin evde yaptığı incelemede eşyaların dağıtıldığı belirlenirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Korkunç olay! Afyonkarahisar'da bir kadın, boğazı kesilerek öldürüldü

Afyonkarahisar Bayat'ta köftecilik yapan Ahmet Evlice (35), dün saat 21.00 sıralarında sağlık ekiplerini arayıp, annesi Hacer Evlice’nin eve giren hırsızlar tarafından boğazının kesildiğini söyledi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hacer Evlice’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

GELİNİ FENALIK GEÇİRDİ

Hacer Evlice'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evlice’nin cesedinin evden çıkarıldığı sırada gelini Çiğdem Evlice fenalık geçirdi.

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KANLAR İÇİNDE BULDU

Annesi her gün telefonla görüştüğü saatte aramayınca eve geldiğini, içeri girdiğinde de onu yerde kanlar içinde bulduğunu söyleyen Ahmet Evlice, ifadesine başvurulmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Polisin evde yaptığı incelemede eşyaların dağıtıldığı belirlenirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Afyonkarahisar
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