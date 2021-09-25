HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Korkunç olay! Amatör futbolcu, yanan aracında ölü bulundu

Korkunç olay! Amatör futbolcu, yanan aracında ölü bulundu

25.09.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde amatör futbolcu Burak Gündoğdu'nun (27), alev alan otomobilinde yanmış cansız bedeni bulundu. Gündoğdu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay! Amatör futbolcu, yanan aracında ölü bulundu

Olay, saat 06.00 sıralarında, ilçenin Tepealtı Mahallesi Abazalar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, amatör futbolcu Burak Gündoğdu'nun içinde bulunduğu otomobili, boş arazide park halindeyken bir anda alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

38ea9c4c8c0414e1b3aa78b37e4a7578

Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, otomobilde Gündoğdu'nun yanmış cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri incelemesinin ardından Gündoğdu'nun cesedi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, Gündoğdu'nun ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

18e7a2883214105882b9bd6fe26498f4

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan buraya koşuyor! "Çocuk istedim çocuğum, ev istedim evim oldu"Duyan buraya koşuyor! "Çocuk istedim çocuğum, ev istedim evim oldu"
PARTNERBaşörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinden tam not aldıBaşörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinden tam not aldı
Kahroldular! Gözyaşları sel olduKahroldular! Gözyaşları sel oldu
Anahtar Kelimeler:
yangın Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ailem beni sattıktan sonra izliyor

Ailem beni sattıktan sonra izliyor

100 milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Aralarında...

100 milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Aralarında...

Görüntüler kan dondurdu! "Boğazımı kesmeye başlamıştı"

Görüntüler kan dondurdu! "Boğazımı kesmeye başlamıştı"

İğrenç olay! Sokak ortasında iki erkek çocuğuna taciz kamerada

İğrenç olay! Sokak ortasında iki erkek çocuğuna taciz kamerada

Canlı yayında olay frikik! Göğüsleri açıldı

Canlı yayında olay frikik! Göğüsleri açıldı

Ağzına yılan sokan çiftçinin sonu kötü bitti

Ağzına yılan sokan çiftçinin sonu kötü bitti

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Rize meydanında yakacağım

Rize meydanında yakacağım

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yasaklandı! Yeni uygulama 5 Ekim'de başlıyor

Yasaklandı! Yeni uygulama 5 Ekim'de başlıyor

Fotoğraflar bugün çekildi! Kar, yurda giriş yaptı

Fotoğraflar bugün çekildi! Kar, yurda giriş yaptı

Canlı yayında ibretlik olay: 4 eş normal, karısıyla paylaşacağım

Canlı yayında ibretlik olay: 4 eş normal, karısıyla paylaşacağım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.