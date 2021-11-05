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  4. Korkunç olay! Arı sürüsünden kaçmak istedi piranalara yem oldu

Korkunç olay! Arı sürüsünden kaçmak istedi piranalara yem oldu

05.11.2021 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay cumartesi günü Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde gerçekleşti. 30 yaşındaki adı açıklanmayan genç adam, arkadaşlarıyla balık tuttuğu sırada arıların saldırısından kaçabilmek için suya atladı ancak piranaların kurbanı olmaktan kaçamadı. Yüzü dahil vücudunun çeşitli bölgeleri paramparça olan adamın cansız bedeni, kıyıdan 3 metre uzaklıkta bulundu.

Korkunç olay! Arı sürüsünden kaçmak istedi piranalara yem oldu

Brezilya'nın Minas Gerais eyaleti Brasilandia de Minas kırsalında meydana geldi. 30 yaşındaki genç adam, arılar tarafından hedef alındığında gölün kıyısında iki arkadaşıyla balık tutuyordu.

Üçü de piranaların olduğu suya atladı ama içlerinden biri çıkamadı ve boğuldu.

VÜCUDU PARAMPARÇAYDI

Dalgıçlar, kıyı şeridinden yaklaşık 3 metre açıkta genç adamın cesedine rastladı. Jilet gibi keskin dişlere sahip etobur canlılar olarak bilinen piranalar, kısa sürede adamın yüzü dahil kulakları ve vücudunun bazı kısımlarını paramparça etti. Ceset daha sonra aileye teslim edildi.

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Talihsiz adamın boğularak mı yoksa piranhaların saldırısı sonucunda mı öldüğünün belirlenmesi için araştırma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya
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Allah hayırlı ölüm versin
Ecel geldiyse yapacak bir şey yok.

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