HABER

Korkunç olay! Asansör 6'ıncı katta yere çakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 18:40 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın asansörü 6'ıncı kattan yere çakıldı, olayda 5 kişi yaralandı.

Korkunç olay! Asansör 6'ıncı katta yere çakıldı

Olay, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Köşk Caddesi Elçi Sokak üzerinde bulunan 14 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 kişiyi taşıyan asansörün yukarı çıktığı sırada halatı koptu.

AMBULANS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

6'ıncı kattan yere çakılan asansör kabininde bulunan 5 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

Yaşanan olayda apartman sakinleri büyük panik yaşarken, vatandaşlarda pencereden olayı anlamaya çalıştı. (İHA)

PARTNERÜnlü şarkıcı sarışın güzelle yakalandıÜnlü şarkıcı sarışın güzelle yakalandı
Kayseri'de bayramda trafik denetimiKayseri'de bayramda trafik denetimi
Emniyet Genel Müdürü, Tunceli'de güvenlik güçleriyle bayramlaştı (2)Emniyet Genel Müdürü, Tunceli'de güvenlik güçleriyle bayramlaştı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Melikgazi asansör

En Çok Okunan Haberler

Küçük çocuğa kan donduran işkence!

Küçük çocuğa kan donduran işkence!

Hamamda korkunç olay! Çırpınmaya başlayınca...

Hamamda korkunç olay! Çırpınmaya başlayınca...

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü

Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Toplu sözleşmeyle ilgili yeni gelişme

Toplu sözleşmeyle ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Motosikletten düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Motosikletten düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

İki asırdır sürdürülen gelenek! Kuyruğun sonu gözükmüyor

İki asırdır sürdürülen gelenek! Kuyruğun sonu gözükmüyor

Piknik ateşi ormanı yaktı

Piknik ateşi ormanı yaktı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Erzincan'da 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir

Bakanlık duyurdu! 1 terörist öldürüldü

Tatil beldesi tamamen doldu! Akın ettiler, adım atacak yer kalmadı

Tatil beldesi tamamen doldu! Akın ettiler, adım atacak yer kalmadı

Ankara'da feci kaza: Çok sayıda yaralı

Ankara'da feci kaza: Çok sayıda yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.