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  4. Korkunç olay! Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ile onu kurtarmaya çalışan işçi öldü

Korkunç olay! Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ile onu kurtarmaya çalışan işçi öldü

28.09.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de, fabrikanın ek inşaat alanındaki asit kuyusuna düşen iş yeri sahibi Bayram Kurtuluş (60) ile onu kurtarmaya çalışan işçi Erkan Karahüyüklü, hayatını kaybetti.

Korkunç olay! Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ile onu kurtarmaya çalışan işçi öldü

Olay, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi.

İddiaya göre, fabrikanın sahiplerinden Bayram Kurtuluş, iş yerine ait ek inşaat alanındaki çalışmaları kontrol ettiği sırada kapağı açık olan asit kuyusuna düştü. Bu sırada durumu fark eden işçilerden Erkan Karahüyüklü de Kurtuluş'u kurtarmak için kuyuya girdi.

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Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla kuyudan çıkarılan 2 kişi ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurtuluş ile Karahüyüklü doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Kurtarma çalışmaları sırasında kuyudaki kokudan etkilenen 8 işçi ise götürüldükleri Şehir Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Eskişehir
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