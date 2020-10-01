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Korkunç olay! Avcılar'da iş yerinin önünde zincirle asılı halde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2020 11:00 | Son Güncelleme

Avcılar'da iş yerinin önünde demir korkuluklara zincirle asılı halde bir kişinin cesedi bulundu. Ölen kişinin, Başakşehir'de oturan ve yakınlarının bir süreden bu yana kendisinden haber alamadıkları Cihan Bakır olduğunu belirledi.

Olay, bugün saat 09.00 sıralarında ortaya çıktı. Merkez Mahallesi Gülistan Sokaktaki iş yerini açmaya gelenler tarafından korkuluklara bağlı zincir ile asılı halde bir kişi görüldü.

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Olay yerine 112 ve polis ekipleri çağrıldı. Gelen ekipler, öldüğü belirlenen kişinin Başakşehir'de oturan ve yakınlarının bir süreden bu yana kendisinden haber alamadıkları Cihan Bakır olduğunu belirledi.

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İşyeri sahipleri, bu kişiyi tanımadıklarını ve daha önce görmediklerini söyledi. Olay yeri inceleme ekibi de gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hayatta olabileceğiniz en güzel yer, bir duanın içinde bulunmaktır. Allahım sen bizi iyi insanlarla karşılaştır...
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