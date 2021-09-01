Korkunç olay! Birlikte selfie çekmeye çalıştığı fil tarafından ezildi

New24'ün haberine göre, ülkenin Kwekwe bölgesi kırsalında, kimliği belirtilmeyen yetişkin erkek, birlikte selfie çekmeye çalıştığı fil tarafından metrelerce sürüklendikten sonra ezilerek öldürüldü.

Olay sırasında maktulün yanında bulunan bir arkadaşı da filin saldırısında ağır yaralanarak Kwekwe Bölge Hastanesine kaldırıldı.

Koruma alanından kaçtığı tespit edilen fil ise Zimbabve Parkları ve Yaban Hayatı Yönetim Kurumu (ZimParks) tarafından kontrol altına alındı.

Yerel halk daha önce koruma alanından kaçan 7 filin bölgede dolaştığını yetkililere bildirmişti.

AA

