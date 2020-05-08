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  4. Korkunç olay! Boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek hayatını kaybetti

Korkunç olay! Boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 03:00 | Son Güncelleme

Muğla’nın Ula İlçesi’nde nefes borusuna salatalık kaçan 8 aylık Ateş Bulut isimli bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Korkunç olay! Boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Ateş Bulut isimli 8 aylık bebeğin boğazına salatalık kaçtı. Bebeğin nefes alamadığını fark eden aile, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ateş bebek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ateş bebek hayatını kaybetti.

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan ateş bebeğin ailesinden çok sayıda vatandaşta hastaneye geldi. Ateş bebeğin annesi hastanenin acil girişinde sinir krizi geçirdi.

Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

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