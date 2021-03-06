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Korkunç olay! Çöp atma tartışması yüzünden 16 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü

06.03.2021 01:07 | Son Güncelleme:
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Korkunç olay! Çöp atma tartışması yüzünden 16 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Ankara'da çöp atma kavgası yüzünden tartıştığı 16 yaşındaki kardeşini öldüren zanlı, polis ekiplerini eve çağırarak teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, polis ve sağlık ekipleri Çankaya İlçesi Mürsel Uluç Mahallesi'nde yaralama olduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Olayın yaşandığı dairenin kapısını çalan ekipler, elinde ve elbisesinde kan izleri olan M.K. (20) ile karşılaştı. İçeri giren ekipler yerde kanlar içeresinden yatan ve M.K'nin kardeşi olduğu öğrenilen lise öğrencisi K.K'nin (16), bıçaklanarak öldürüldüğü belirledi.

KARDEŞİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Gözaltına alınan zanlı ilk ifadesinden anne ve babasının misafirliğe gittiklerini, çöp atma yüzünden küçük kardeşi ile aralarında tartışma çıktığını ve tartışmanın kavgaya dönüştüğünü, mutfakta duran ekmek bıçağı ile kardeşini göğsünden yaraladığını, daha sonra ihbarda bulunduğunu itiraf etti.

Hayatını kaybeden K.K'nin cansız bedeni incelenmek üzere Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, üniversite birinci sınıf öğrencisi olan zanlı M.K, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. (AA)

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