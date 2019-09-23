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Korkunç olay! Denize girdi, parmağının yarısını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 20:58 | Son Güncelleme

Mersin'in Anamur ilçesinde denize giren 8 yaşındaki E.B.D. balon balığının saldırısı sonucu sol el yüzük parmağının yarısını kaybetti.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde oturan Bahadır D. (38) ve ailesi, Ağustos ayında yaz tatili için gittikleri memleketleri Mersin Anamur ilçesinde talihsiz bir olay yaşadı. Anamur Kaledran Plajında Bahadır ve kızı E.B.D. denize girdi. Bu sırada E.B.D’nin çığlık sesleri ile neye uğradıklarını şaşırdılar. Eli kanlar içerisinde kalan küçük kızı baba denizden çıkardı.

SOL EL YÜZÜK PARMAĞININ YARISI KOPTU

E.B.D. ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavinin ardından Antalya Devlet Hastanesine kaldırılan E.B.D.’nin sol el yüzük parmağının yarısının koptuğu belirlendi.

Yapılan operasyonlar sonucunda tedavisi tamamlanan çocuk taburcu edildi. (DHA)

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Mersin Anamur Yüzük Parmağı balon balığı

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