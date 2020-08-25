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Korkunç olay! Eczane çalışanına böyle saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2020 11:13 | Son Güncelleme

Bir eczanede gerçekleşen olay sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddetin boyutlarını gözler önüne serdi. Eczaneye girdiği andan itibaren önüne geleni savurmaya başlayan adam bir süre sonra çalışana masadaki tüm eşyaları savurdu. Eczacı kadına saldıran öfkeli adamın sakinleşmemesi üzerine yanındaki kadın adamı kolundan çekerek dükkandan çıkardı.

Türk Eczacıları Birliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir eczane çalışanının sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldığını ifade etti.

Türk Eczacılar Birliği Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Pandemi mücadelesinde eczanelerimizdeki en yakın çalışma arkadaşlarımız olan eczane çalışanlarımızdan birinin izlediğiniz görüntülerde olduğu gibi, insan olma vasıflarını kaybetmiş kişi tarafından sözlü ve fiziki şiddete maruz kalmasını kabul etmiyoruz. Sağlıkta şiddete hiçbir sağlık çalışanını kurban vermeyeceğiz! Sağlıkta şiddetin normalleşmesine izin vermeyeceğiz. Türk Eczacıları Birliği olarak gerekli hukuki yaptırımların yerine getirilmesini talep ediyor, konunun takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna ilan ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Eczane çalışanına yapılan saldırı anının görüntüleri ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İHA

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