HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korkunç olay! Eli bıçaklı şahıstan kaçarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Korkunç olay! Eli bıçaklı şahıstan kaçarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

18.06.2021 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane’de alkollü ve eli bıçaklı şahıstan korkup kaçmaya başlayan 28 yaşındaki genç, o sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yığılıp kaldırıma düştü. Hastanede dakikalarca kalp masajı yapılan genç kurtarılamadı.

Korkunç olay! Eli bıçaklı şahıstan kaçarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane-Trabzon arasında yolcu taşımacılığı yapan bir firmada şoför olarak çalışan 28 yaşındaki Süleyman Özel dün gece işi bittikten sonra arkadaşlarıyla birlikte İnönü Mahallesi 15 Şubat caddesi üzerine aracını park etti. Bu sırada onlara yakın bir noktada bulunan ve alkollü olduğu belirlenen S.D isimli şahsın elinde bıçakla kendilerine bağırarak geldiğini gören Özel ve arkadaşları herhangi bir sorun yaşamamak için kaçmaya başladı.

Korkuyla transit yoldan Mordut mevkiine kadar 1 kilometrelik mesafeye ulaşan Özel, buradaki dükkanların önüne geldiğinde birden bire kaldırıma yığıldı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kalbi duran Özel’e müdahale ettikten sonra Gümüşhane Devlet Hastanesi acil servisine götürdü.

Hastanede yaklaşık 70 dakika müdahale edilen Özel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Olayın ardından tahkikata başlayan Emniyet müdürlüğü ekipleri elindeki bıçağıyla gençleri kovalayan S.D’yi bıçağıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Torul ilçesine bağlı Büyükçit köyünden olan, bir süredir bahse konu firmada şoför olarak çalıştığı ve bekar olduğu öğrenilen Süleyman Özel’in Gümüşhane Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğünde kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Özel’in kalp krizi sonucu vefat ettiği değerlendiriliyor.

Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir’in de akrabası olan Özel’in cenazesi yarın aynı köyde toprağa verilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
200 TL altı hediye fikirleri ile sevdiklerini mutlu et200 TL altı hediye fikirleri ile sevdiklerini mutlu et
Kilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdiKilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdi
Valilikten HDP binasına yapılan saldırının ardından çıkan iddialara yalanlamaValilikten HDP binasına yapılan saldırının ardından çıkan iddialara yalanlama
Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Gümüşhane

En Çok Okunan Haberler

AK Parti 4. Yargı Paketi'ni Meclis'e sundu

AK Parti 4. Yargı Paketi'ni Meclis'e sundu

BioNTech aşısı Delta varyantına karşı etkili mi?

BioNTech aşısı Delta varyantına karşı etkili mi?

Almanya'dan yeni karar! 25 Haziran'dan itibaren başlıyor

Almanya'dan yeni karar! 25 Haziran'dan itibaren başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Bakan açıkladı! PTT'de yeni dönem

Bakan açıkladı! PTT'de yeni dönem

Sevgilisini aldatırken yakalandı! Teknede çok samimi...

Sevgilisini aldatırken yakalandı! Teknede çok samimi...

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

'10 bin dolar alan siyasetçiyi' Şentop'a söyledi

'10 bin dolar alan siyasetçiyi' Şentop'a söyledi

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.