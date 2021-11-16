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  4. Korkunç olay! Eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan çocuk hayatını kaybetti

Korkunç olay! Eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan çocuk hayatını kaybetti

16.11.2021 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğu kurtarmak isterken kolunu makineye kaptıran bir kişinin ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Korkunç olay! Eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan çocuk hayatını kaybetti

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki iş yerinde Suriye uyruklu Ula Kerem'in eşarbı narenciye paketleme makinesine takıldı.

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KURTARMAK İSTERKEN KOLUNU MAKİNEYE KAPTIRDI

Durumu gören çalışanlardan Suriyeli Şehed El İbrahim, kafası sıkışan çocuğu kurtarmak isterken kolunu makineye kaptırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ula Kerem'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Şehed El İbrahim de ilk müdahalenin ardından Adana'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İş yerine ilişkin, küçük yaşta işçi çalıştırdığı ve çocuğun ölümü gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Mersin
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