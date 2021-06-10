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  4. Korkunç olay! Eşine laf atan adama kuşun yağdırdı

Korkunç olay! Eşine laf atan adama kuşun yağdırdı

10.06.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta aynı binada oturan komşular arasında çıkan “laf atma” kavgasında silahlar konuştu. Eşine laf attığını iddia eden komşusuna kurşun yağdıran kişi gözaltına alınırken, yaralı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz salı günü gece saatlerinde Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kapı komşusu olan iki aile arasında bir süredir anlaşmazlık vardı. Akşam saatlerinde taraflardan birinin eşi eve girdiği sırada atışma yaşandı. Bu duruma sinirlenen kadın, kocası geldiğinde durumu kocasına aktardı. Hakaret içeren sözleri duyan koca, sinirlenerek yatak odasında bulunan tabancasını alıp kavgalı olduğu komşusunun kapısına dayandı.

“BENİM EŞİME LAF ATANA KURŞUN ATARIM"

Komşusunun kapısını çalan öfkeli koca, kapıyı açan Gökhan K. ile kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesiyle yanında getirdiği silahı ateşleyen şahıs, “Benim eşime laf atana kurşun atarım” diyerek birkaç el ateş etti. Mermilerin hedefi olan Gökhan K. yere yığıldı. Silah seslerini duyan komşular kapıya çıktığında yaralı Gökhan K.’yı görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen Gökhan K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, olaya karışan karşı komşuyu silahı ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Karakola götürülen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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cinayet İstanbul Esenyurt

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