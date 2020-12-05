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Korkunç olay! Eşinin boğazını kesip sonra da duş almış

05.12.2020 14:09 | Son Güncelleme:
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Korkunç olay! Eşinin boğazını kesip sonra da duş almış

Konya Beyşehir'de 4 ay önce evlendiği 18 yaşındaki eşi Ece Çiçek'i vücudunun 4 yerinden bıçaklayıp boğazını kesen 21 yaşındaki Sabri Çiçek'in önce duş aldığı sonra da polisi arayıp cinayeti itiraf ettiği ortaya çıktı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Yeni Mahalle 40658 sokakta dört ay önce nikahlanan Ece ve Sabri Çiçek çiftinin yaşadığı dairede meydana geldi. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan ailesinin yanından 4 ay önce kaçarak inşaat işçisi Sabri Çiçek ile evlenmek için Beyşehir'e gelen Ece Çiçek arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sabri Çiçek, Ece Çiçek'in vücudunun dört ayrı yerine bıçak sapladığı, ancak ölmediğini düşünerek boğazını kestiği belirtildi. Cinayetin ardından önce duş alan sonra da balkona çıkarak polisi arayan Çiçek'in "Eşimi öldürdüm" diyerek ihbarda bulunduğu anlaşıldı. Çiçek, polise verdiği ifadesinde, "Eşimin elinde sürekli telefon vardı. Buna kızmıştım. Geçim sıkıntımız da olduğu için tartışmaya başladık. Bir an cinnet geçirdim ve öldürdüm'' dediği öğrenildi.

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'BENİ KURTARIN, BENİ KESECEK' DİYE BAĞIRMIŞ

Genç çiftin tartışmasına tanık olan komşuları Aysel Kuru, "Seslerini duydum. Ece Çiçek, 'beni kurtarın, beni kesecek' diye bağırıyordu. Bunun üzerine evlerine gittim. Ancak o sırada çift, sakinleşmiş ve tartışmalarını bitirmiş görünüyordu. Yeni evli oldukları için birbirlerini anlayışla karşılamalarını söyledim. Sonra da evime dördüm" dedi.

Genç kadının cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Samsun Vezirköprü'de defnedilmek üzere Beyşehir'e gelen ailesine teslim edildi. Sabri Çiçek de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: DHA

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