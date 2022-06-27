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Korkunç olay! Evlenmek istediğini söylemek için birlikte yaşadığı kadının ailesinin evine gitmişti...

27.06.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşandı. 19 yaşındaki Mehmet Tabak, birlikte yaşadığı ve bir çocuğu olduğu R.T.'nin ailesinin daveti üzerine kızlarıyla evlenmek istediğini söylemek için gitti. Tabak, gittiği evin önünde başından vurularak öldürüldü.

Korkunç olay! Evlenmek istediğini söylemek için birlikte yaşadığı kadının ailesinin evine gitmişti...

Olay dün gece saatlerinde, Gebze İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Tabak, iddiaya göre R.T. ile tanışarak birlikte yaşamaya başladı. Bu birliktelikten bir çocuğu olan Mehmet Tabak, R.T. ile evlenmek isterken, kızın ailesi izin vermedi. Mehmet Tabak ve ailesi birçok kez R.T.'nin ailesi ile görüşerek barışma girişiminde bulundu. Mehmet Tabak’ın yeniden görüşme talebi üzerine R.T.'nin ailesi evlerine davet etti. Konuşmaya giden Tabak evin önünde başından vurularak öldürüldü. Tabak’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, polis olayla ilgili olarak aralarında R.T.'nin babasının da olduğu aileden bazı kişileri gözaltına aldı.

Mehmet Tabak’ın cenazesi bugün ikindi namazının ardından Balçık Mezarlığı’nda toprağa verildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

(DHA) 

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cinayet Kocaeli
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