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Korkunç olay! Hakim, çocuklarının evde olduğu sırada canına kıydı

09.09.2022 06:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir hakim evinde tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Hakimin çocukları silah sesi üzerine geldikleri odada babalarını kanlar içinde bulurken, ekipler hakimin olay hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından hakimin cansız bedeni adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Korkunç olay! Hakim, çocuklarının evde olduğu sırada canına kıydı

Olay, Adana Çukurova'da meydana geldi. Dün çocuklarının evde bulunduğu sırada 41 yaşındaki hakim Mehmet Ali G. tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Silah sesi üzerine odaya gelen hakimin çocuklarını babalarını kanlar içinde bulurken, ekipler hakimin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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BABALARINI KANLAR İÇİNDE BULDULAR

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Adana Bölge Adliye Mahkemesinde görevli hakim 41 yaşındaki Mehmet Ali G., evinde tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Evde bulunan çocukları sesi duyup odaya geldiğinde babalarını kanlar içinde görünce 112 acil servisi aradı. Olay yerine gelen ekipler hakimin yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Bu sırada olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve diğer ekiplerde sevk edildi. Olay yerine gelen polis incelemede bulundu. Yapılan incelemenin ardından hakimin cansız bedeni adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Adana hakim
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