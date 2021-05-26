Korkunç olay! Husumetlisini trafikte takip edip tabancayla başından vurdu

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi, Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. Mehmet B., yönetimindeki otomobille para meselesi yüzünden husumetli olduğu Mirali G.’yi trafikte takibe aldı. Mirali G., kullandığı hafif ticari araçla İzmir Yolu Caddesi’nde dönüş yapmak için yavaşladığında, Mehmet B. otomobiliyle yanına yaklaştı. Camı açan Mehmet G., Mirali G.’ye ateş edip, uzaklaştı.

Mermilerden birinin başına isabet ettiği Mirali G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mirali G., Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mirali G.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis ekipleri, Mehmet B.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

