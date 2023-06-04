Korkunç olay! Kaza yaptığı otomobilden fırlayan sürücü ağır yaralandı

Kaza, Antalya-Denizli istikametinde Bayatbademleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya yönünden Denizli istikametine seyir halindeki sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen otomobil, o sırada tali yoldan ana yola çıkan hafif ticari kamyonete çarptı.

OTOMOBİLDEN FIRLADI

Çarpmanın şiddetiyle kendi etrafında savrulan otomobilden fırlayan sürücünün üzerinden kendi kullandığı otomobil geçti. Kazada ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

