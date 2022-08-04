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Korkunç olay! Kendini balkondan aşağıya bıraktı

04.08.2022 06:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta bunalıma giren bir kişi, 4. katındaki evlerinin balkonundan sarkarak intihara kalkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken kendini aşağı atarak ağır yaralanan T.Ü. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Korkunç olay! Kendini balkondan aşağıya bıraktı

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Sinop Ayancık'ta meydana geldi. Bunalıma giren genç, kendini 4. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya bıraktı. Ağır yaralanan genç, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldı.

SİNOP3

GÖREN EKİPLERE HABER VERDİ

Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren T.Ü. evlerinin 4. katındaki balkonundan sarkarak intihara kalkıştı. Çevredekilerin olay anında yaptığı ihbar üzerine sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekledi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kendini aşağı atarak ağır yaralanan T.Ü. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Sinop
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