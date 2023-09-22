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Korkunç olay! Kıskançlık sonrası kan donduran vahşet

22.09.2023 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de korkunç bir olay yaşandı. Özbekistan uyruklu kadın, birlikte yaşadığı A.G. (68) tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. A.G., olay sonrası polis merkezine gidip teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay! Kıskançlık sonrası kan donduran vahşet

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Konuralp Orhangazi Mahallesi 502'nci sokakta meydana geldi. A.G., kendisini aldatmakla suçladığı,birlikte yaşadığı Özbek uyruklu Berno Adilova ile evde tartıştı.

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Tartışma sonrası A.G., Adilova'nın boğazını bıçakla keserek öldürdü. Daha sonra evden çıkan A.G., polis merkezine gidip teslim oldu. Adilova'nın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Düzce Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. A.G.'nin emniyetteki ifadesi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Düzce kan kıskançlık

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