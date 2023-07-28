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Korkunç olay! Kocaeli'de hamile kadına meydan dayağı, çocuğunu düşürdü: 'Seni öldürürüz, seni keseriz, parçalarını kimse bulamaz'

28.07.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de korkunç bir olay yaşandı. Bir kişi, 'Bu başıboş köpekleri nasıl besliyorsunuz?' diyerek önce köpeğe tekme attı ardından hamile kadını çocuğunun yanında darp etti. Düşük yapan kadın, "Beni döven şahsın abisi kapıma gelerek 'Seni öldürürüz, seni keseriz, parçalarını kimse bulamaz' gibi tehditler savurdu" dedi.

Korkunç olay! Kocaeli'de hamile kadına meydan dayağı, çocuğunu düşürdü: 'Seni öldürürüz, seni keseriz, parçalarını kimse bulamaz'

Olay 17 Temmuz tarihinde Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde bulunan bir marketin önünde meydana geldi. Cansel Dursun, alışveriş yapmak için oğlu ve evcil köpeğiyle gittiği market önünde dehşeti yaşadı. İddiaya göre, bir esnaf Cansel Dursun'un köpeği hakkında tehditkar konuşarak hayvana tekme attı. O esnada dengesini kaybeden adam yere düştü. Bu duruma sinirlenen şahıs, ayağa kalkarak Cansel Dursun ile tartışarak tekme tokat dövmeye başladı. Sokak ortasında adeta meydan dayağı yiyen kadın, 28 günlük bebeğini düşürdü. Adamın oğlu da kadına tekme tokat atarken, arbedede Dursun'un 6 yaşındaki oğlu da yaralandı. Olay sonrasından şikayetçi olan genç kadın, adamın ağabeyinden ölüm tehdidi aldığını söyleyerek sokağa çıkamadığını söyledi.

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"BANA MEYDAN DAYAĞI ATTI"

Başından geçenleri anlatan Cansel Dursun, “Hayvansever bir insanım, evde köpek besliyorum. Tek suçum kadın olmak ve evcil hayvan beslemek. Oğlumu markete götürürken olay gerçekleşti. Hiç tanımadığım, mahallede dönercilik yaptığını sonradan öğrendiğim bir adam, ‘Bu başıboş köpekleri nasıl besliyorsunuz' diyerek tehditkar konuştu ve köpeğime uçan tekme attı. ‘Ne yapıyorsun?' dememe kalmadan adam yere düştü. Yerden kalktı ve bana meydan dayağı attı. Tehdit ederek sokak ortasında dövdü. Oğlumu da düşürdü, kolu yarıldı” diye konuştu.

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"SENİ ÖLDÜRÜRÜZ, KESERİZ, PARÇALARINI KİMSE BULAMAZ"

Bu olaydan sonra şikayette bulunduğunu söyleyen Dursun, “Bu aralar tehdit alıyorum. Beni döven şahsın abisi kapıma gelerek, ‘Biz Hüda Dava Partiliyiz, seni öldürürüz, seni keseriz, parçalarını kimse bulamaz. Şikayetçi olmayacaksın' gibi tehditler savurdu. 28 günlük hamileydim, yediğim dayak yüzünden düşük yaptım. Güvenlik kamera görüntüsünü silmekle beni tehdit ettiler, hala da tehdit alıyorum. Oğlum, köpeğim ve benim psikolojim bozuldu. Korkudan dışarıya, markete gidemiyorum, can güvenliğim yok” şeklinde konuştu.

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"OĞLU DA BANA UÇAN TEKME ATTI"

Şikayetçi olmasına rağmen adamın tutuklanmadığını söyleyen Cansel Dursun, “Bu adamın dışarıda kalmasını istemiyorum. Bu adam katil. Benim yerime başkasının eşi de olabilirdi. Tekme tokat dayak yedim. Düşük yaptığımı anladığımda kaldırıma oturdum, adamın oğlu da gelerek bana uçan tekme attı. Yüzün gözüm morardı. Bu adamın dışarda elini kolunu sallayarak dolaşmasını istemiyorum. Benim başıma geldi, başkasının başına gelmesin. Kadına şiddete hayır diyorum” ifadelerini kullandı.

"BEN DÜŞÜK YAPTIM, O ADAM BENİM İÇİN KATİL"

“Bana bunu yapan adam başka kadınları öldürebilir” diyen Dursun, “Adam ne içmişti bilmiyorum, kafası mı güzeldi onu da bilmiyorum. Ölüm tehdidi alıyorum. Çoğu insan susmamı istedi ama ben susmak istemedim. Kadınların da sesi olmak istedim. Hayvanlara eziyet edilmesine karşıyım. En azından hayvanlar sadık, duyguları var ama o adamın kesinlikle duygusu yok. Ben düşük yaptım, o adam benim için katil" dedi.

Kaynak: İHA

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Kocaeli darp

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